Si avvicina la nuova edizione del Top 11 Gran Galà del Calcio Umbro 2026, un evento che premia i migliori talenti del calcio regionale. La manifestazione si svolgerà nelle prossime settimane e coinvolgerà atleti, allenatori e dirigenti provenienti da diverse squadre dell’Umbria. Durante la serata verranno assegnati riconoscimenti per le prestazioni più significative della stagione, con un’attenzione particolare alle eccellenze del calcio locale.

Ve lo avevamo anticipato nei giorni scorsi: il Top11 Galà del Calcio Umbro 2026 si prepara a vivere una nuova edizione ricca di emozioni, premi e riconoscimenti dedicati ai migliori talenti del panorama calcistico regionale. Ebbene sì, un appuntamento ormai attesissimo e molto sentito, capace di valorizzare atleti, allenatori e società che hanno lasciato il segno durante l’anno sportivo Made in Umbria. Tra gli ospiti anche big del calcio nazionale, come ogni anno. Il Galà riunisce i protagonisti più brillanti della stagione, selezionati per merito, prestazioni e impatto sul campo. La Top11 rappresenta il cuore dell’evento, ormai non ci sono dubbi.🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

© Danielebartocciblog.it - Top 11 Gran Galà Calcio Umbro 2026: ecco i protagonisti

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