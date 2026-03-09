Conto alla rovescia per la IX edizione del Gran Galà dello Sport – Città di Castiglion Fiorentino

È stato annunciato che il 9 marzo 2026 si terrà a Castiglion Fiorentino la nona edizione del Gran Galà dello Sport, un evento che celebra le eccellenze sportive della zona. La manifestazione si svolgerà nella città toscana e coinvolgerà atleti, allenatori e rappresentanti delle discipline locali. La data è stata ufficializzata e ora si attende l’organizzazione dettagliata dell’evento.

Arezzo, 9 marzo 2026 – Inizia ufficialmente il conto alla rovescia per la IX edizione del Gran Galà dello Sport – Città di Castiglion Fiorentino. Un evento, in programma lunedì 23 marzo ore 21.00 al Teatro Spina, che nel corso degli anni è cresciuto in termini di numeri e risonanza e che anche quest'anno vedrà la presenza di grandi personaggi del panorama sportivo italiano, tra campioni affermati e promettenti atleti di domani. Sono giorni intensi per il comitato organizzatore che sta ultimando la lista degli sportivi che saranno premiati. Nelle edizioni precedenti, il Teatro Spina ha ospitato numerosi sportivi appartenenti ai 10 premi...