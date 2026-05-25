Lo Spezia ha subito 59 gol in stagione, con solo sei partite senza reti incassate. Il reparto difensivo è stato giudicato molto deludente, con criticità che coinvolgono l’intera fase difensiva, non solo i singoli. L’unica sufficienza è stata data a un giocatore, ma in modo molto risicato. La prestazione complessiva del reparto difensivo evidenzia problemi di organizzazione e efficacia.

Il reparto difensivo dello Spezia è stato a dir poco disastroso. Detto che i 59 gol incassati, con soli sei clean sheet stagionali, non sono da ascrivere solo ai difensori, bensì a una fase difensiva che faceva acqua da tutte le parti, i singoli non hanno brillato per efficacia. Probabile un rinnovamento totale. SERNICOLA 4,5: una delusione su tutta la linea. Se si eccettuano le partite con il Monza e il Cesena che hanno fruttato due assist vincenti e il gol realizzato contro il Sud Tirol, il rendimento del 28enne viterbese è stato nettamente al di sotto delle aspettative. Pochissime le progressioni sulla fascia o gli affondi vincenti. Tornerà senza rimpianti alla Cremonese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Reparto disastroso, delusione su tutta la linea. Unica sufficienza, risicata, concessa ad Aurelio

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