Tutta la squadra dietro la lavagna Difesa fa acqua centrocampo flop Solo Artistico merita la sufficienza

Tutta la squadra viene criticata dopo la sconfitta, con la difesa giudicata insufficiente e il centrocampo che non ha funzionato. Radunovic riceve un 5,5 e subisce tre gol senza particolari colpe, mentre Vignali, dopo un primo tempo discreto, si deconcentra nella ripresa lasciando spazio a De Luca e Gliozzi, che segnano i gol decisivi. Solo Artistico si distingue con una sufficienza.

RADUNOVIC 5,5: incassa malinconicamente tre gol senza colpo ferire. VIGNALI 5: dopo un primo tempo così così, crolla nella ripresa sotto i colpi di De Luca che gli prende nettamente il tempo sul raddoppio canarino e di Gliozzi che lo anticipa implacabilmente per il tre a zero. BONFANTI 5: sulle prime interpreta discretamente il ruolo, poi va in costante difficoltà sulle imbucate in verticale degli avversari. Non immune da colpe sulle azioni vincenti dei modenesi (77’ HRISTOV s.v.: una delle poche liete della serata il suo rientro in prospettiva della gara con l’Empoli). BERUATTO 5: non efficace la sua azione difensiva, non sale in occasione del gol di De Luca tenendo in gioco l’ex attaccante della Cremonese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Tutta la squadra dietro la lavagna. Difesa fa acqua, centrocampo flop. Solo Artistico merita la sufficienza Articoli correlati La squadra. Calapai non ce la fa, torna Angella. Ballottaggi a centrocampoDoppia seduta di allenamento a Pian di Massiano per i biancorossi in vista della partita di domenica con il Gubbio. Eco-follia Ue, Italia dietro la lavagna per le case greenLa mossa di Bruxelles rischia di trasformarsi nell'ennesimo paradosso burocratico: sanzioni e richiami su una direttiva che, nella pratica, esiste... Aggiornamenti e notizie su Solo Artistico Discussioni sull' argomento NUOTO ARTISTICO, AL VIA I CAMPIONATI ITALIANI JUNIORES DI OSTIA; Quattro gol alla corazzata Monza, lo Spezia esce in velocità dalla curva più stretta del campionato; Le pagelle: una statua per Artistico, Comotto ragazzino solo sulla carta. Che anima questo Spezia!; Spezia impalpabile a Modena, il bagliore di una settimana fa già oscurato da tre reti senza appello. Tutta la squadra dietro la lavagna. Difesa fa acqua, centrocampo flop. Solo Artistico merita la sufficienzaSERNICOLA 4,5: qualche concessione di troppo, a inizio gara, al suo ex compagno di squadra alla Cremonese Zanimacchia, mal posizionato sul diagonale di Wiafe. Sul taccuino un solo bel cross per la ... sport.quotidiano.net Solo per le views o per un percorso artistico "Se non vai in TV non sei nessuno", puntata completa sul canale YouTube Hellodì https://youtu.be/dPZpRIba250si=NhaDnRgL_mylzaau - facebook.com facebook