La nuova Renault Twingo E-Tech Electric si presenta come una city car moderna, ma offre anche un ampio ventaglio di accessori che permettono di personalizzarla. La vettura fa parte di un ecosistema dedicato alla possibilità di adattare l’auto alle preferenze di ogni proprietario. La gamma di accessori include elementi che consentono di modificare l’aspetto e le funzionalità della vettura, creando un ambiente che rispecchia le scelte individuali.

Entrare nell'universo della nuova Renault Twingo E-Tech Electric non significa soltanto sedersi al volante di una city-car moderna, ma immergersi in un vero e proprio ecosistema di personalizzazione pensato per "inventarsi la vita che si vuole". Se il design esterno trasmette allegria, è attraverso la sua ricca e originale linea di accessori che la piccola francese esprime la sua personalità più vivace e spensierata. GIoca con i colori. Il racconto della vita a bordo inizia dalla leva del cambio nella versione Techno, dove spicca l'ormai celebre e-pop shifter. Questo elemento, che richiama deliberatamente la forma di un rossetto, può essere personalizzato con i caratteri del nuovo "Twingo alphabet" in tre varianti cromatiche: argento, rosso o verde.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Renault Twingo E-Tech, la personalità si esprime anche con gli accessori

Renault Twingo E-Tech: la prima elettrica EUROPEA che risponde ai cinesi

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