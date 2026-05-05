Renault Twingo E-Tech piccola fuori ma grande dentro

Nel 1992 è arrivata sul mercato la prima Renault Twingo, un’auto compatta che ha segnato il settore con il suo design originale. La vettura si distingue per le dimensioni ridotte, ma offre uno spazio interno sorprendente rispetto alle sue dimensioni esterne. Da allora, il modello è stato aggiornato e rinnovato, mantenendo invariato il suo carattere di veicolo agile e pratico. La versione E-Tech rappresenta l’evoluzione del modello con motorizzazione ibrida.

Quando nel 1992 la prima Renault Twingo fece la sua comparsa, non era solo un’auto, ma un manifesto di libertà riassunto nello slogan "inventatevi la vita che vi piace". Oggi, nel 2026, la Twingo E-Tech Electric raccoglie quella sfida, presentandosi come un "game changer" capace di ridefinire gli standard di abitabilità e modularità del segmento A. Il segreto del suo fascino risiede in una narrazione che sfida le leggi della fisica: essere piccola fuori e grande dentro. Quattro posti veri. Il racconto della sua abitabilità inizia dalle proporzioni esterne. Lunga appena 3,79 metri, la Twingo è progettata per scivolare agilmente tra i vicoli cittadini, ma il suo passo di 2,49 metri — con le ruote spinte ai quattro angoli della carrozzeria — è il vero architetto dello spazio interno.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Renault Twingo E-Tech, piccola fuori ma grande dentro Renault Twingo E-Tech: la prima elettrica EUROPEA che risponde ai cinesi Notizie correlate Leggi anche: Piccola fuori, grande dentro. Renault Twingo E-Tech punta su spazio e soluzioni intelligenti Renault Twingo E-Tech, la prova dell'elettrica sfiziosa in cittàMeno di due anni di tempo per inventare l’auto elettrica popolare, con un prezzo a partire da meno di 19. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Renault Twingo E-Tech Electric: la rana è tornata; Renault Twingo E-Tech: come Joshua Vides trasforma un'auto in un'opera d'arte; Gli accessori sono tanti, tutti utili a rendere più ricca la nuova compatta da città; Renault Twingo E-Tech: partono i test drive per l’icona elettrica da meno di 20.000 euro - MotorAge New. Renault Twingo E-Tech, piccola fuori ma grande dentroDai sedili posteriori scorrevoli di 17 cm alla lunghezza di carico record di 2 metri: come Renault Twingo E-Tech massimizza lo spazio in meno di quattro metri ... ilgiornale.it Renault Twingo E-Tech brilla tra i fiori a FloraCultRenault Twingo E-Tech Electric è la regina di FloraCult 2026. Scopri l'installazione immersiva realizzata ai Casali del Pino ... rumors.it #Renault #Twingo #ETech #electric la piccola grande auto ha conquistato il Car Design Award 2026 nella categoria Production Cars, uno dei più prestigiosi riconoscimenti internazionali dedicati al design automobilistico. Il premio è stato ritirato durante la Mil - facebook.com facebook