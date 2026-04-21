Renault Twingo la rana che sorride Un ritorno inatteso che cambia le prospettive

Renault ha presentato una nuova versione della Twingo, un modello che sorprende per le sue linee e il design rivisto. La vettura si distingue per dettagli che richiamano le caratteristiche di una rana che sorride, offrendo un’immagine simpatica e originale. La casa automobilistica ha deciso di puntare su un ritorno che rompe con le convenzioni e modifica le aspettative sul segmento. Il lancio è stato accompagnato da comunicazioni ufficiali e presentazioni pubbliche.

Renault non ha scelto la strada del semplice esercizio di stile, e si vede subito. Nel pieno di Brera, allo store di Corso Garibaldi 73, “ The Frog is Back ” mette in scena un percorso indoor e outdoor firmato da Marcantonio, artista e designer che qui usa la Twingo come oggetto narrativo prima ancora che come automobile. L’idea, in sostanza, è quella di rallentare il passo e guardare la città da un’altra altezza, quasi da sopra uno stagno immaginario, con riflessi verdi, leggerezza visiva e un tono volutamente più sorridente del solito. È un’operazione che ha un sapore preciso: riportare in superficie lo spirito della prima Twingo, quella simpatica, tondeggiante, un po’ fuori dagli schemi, senza trasformarla in un pezzo nostalgia fine a sé stesso.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Renault Twingo, la rana che sorride. Un ritorno inatteso che cambia le prospettive Notizie correlate Nuova Renault Twingo elettrica: l’auto da 20.000 euro che cambia tutto?Renault rilancia la Twingo E-Tech Electric come nuovo punto di riferimento del segmento A elettrico. Renault Twingo, un design che colpisce: tra simpatia ed effetto nostalgiaNel panorama automobilistico contemporaneo, poche auto sanno suscitare un’emozione immediata come la Renault Twingo. Altri aggiornamenti Si parla di: Renault Twingo E-Tech elettrica: dimensioni, autonomia e prezzi. Una rana alla Design Week: Renault Twingo punta sulla simpatiaUno stagno dove sguazzano verdi ranocchie con gli occhi a forma di fanali è la divertente installazione realizzata dall’artista Marcantonio che anima lo spazio Renault ... corriere.it Renault Twingo protagonista della Milano Design Week 2026: il ritorno del design che fa sorridereRenault celebra la Milano Design Week 2026 con una coinvolgente installazione immersiva dedicata alla Twingo, un'icona del design automobilistico ... megamodo.com