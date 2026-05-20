Raggiro del falso carabiniere a Reggio Emilia arrestato 22enne

Reggio Emilia, 20 maggio 2026 – A distanza di sole ventiquattro ore da un primo episodio, la polizia di Stato ha arrestato un ragazzo di 22 anni coinvolto in un tentativo di raggiro ai danni di un cittadino. Secondo quanto ricostruito, l’individuo si sarebbe spacciato per un carabiniere per ingannare e ottenere denaro. Le forze dell’ordine hanno intercettato e fermato il giovane in un’operazione che ha visto diverse volanti coinvolte, portando così all’arresto e alla successiva comunicazione alle autorità giudiziarie.

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