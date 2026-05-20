Raggiro del falso carabiniere a Reggio Emilia arrestato 22enne
Reggio Emilia, 20 maggio 2026 – A distanza di sole ventiquattro ore da un primo episodio, la polizia di Stato ha arrestato un ragazzo di 22 anni coinvolto in un tentativo di raggiro ai danni di un cittadino. Secondo quanto ricostruito, l’individuo si sarebbe spacciato per un carabiniere per ingannare e ottenere denaro. Le forze dell’ordine hanno intercettato e fermato il giovane in un’operazione che ha visto diverse volanti coinvolte, portando così all’arresto e alla successiva comunicazione alle autorità giudiziarie.
Reggio Emilia, 20 maggio 2026 - Ad appena 24 ore da un precedente episodio, la polizia di Stato di Reggio Emilia ha sventato una nuova truffa attuata col metodo del “finto carabiniere” che si stava per consumare in una abitazione di via Marx, in città, questa volta ai danni di una coppia di ottantenni. Agenti della Squadra mobile hanno arrestato un uomo per tentata truffa aggravata in concorso. La pensionata ha ricevuto una telefonata con la voce maschile, presentatosi come carabiniere, sosteneva che durante una rapina in gioielleria era stata rinvenuta a terra la carta d’identità del marito, chiedendo che l’uomo si presentasse in caserma per gli accertamenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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