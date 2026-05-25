Reggio Emilia fermato un 22enne | preparava un attentato per lo Stato islamico

Un ragazzo di 22 anni è stato fermato in un’operazione di polizia condotta tra Reggio Emilia e Bologna. È accusato di aver pianificato un attentato per conto dello Stato islamico. La polizia ha sequestrato materiale e comunicazioni che dimostrano l’intenzione di compiere azioni terroristiche. Il giovane, cittadino italiano di origini marocchine, è stato arrestato con l’accusa di arruolamento con finalità di terrorismo, anche di rilevanza internazionale.

. Un’importante operazione di polizia condotta in sinergia tra le questure di Reggio Emilia e Bologna ha portato al fermo di un ragazzo di ventidue anni, cittadino italiano di origini marocchine, con la pesantissima accusa di arruolamento con finalità di terrorismo, anche di rilievo internazionale. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha permesso di disinnescare una minaccia che rischiava di concretizzarsi in tempi rapidissimi nel cuore della città emiliana. Le autorità investigative sono infatti venute a conoscenza della manifesta intenzione del giovane di recarsi nelle vie del centro cittadino, armato di un coltello, con il preciso scopo di colpire indiscriminatamente i passanti e provocare gravi lesioni o la morte di persone innocenti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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