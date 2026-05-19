Murelli | Altro che disagio El Koudri voleva una strage
Il Gip ha deciso di mantenere la detenzione di Salim El Koudri, dopo che le indagini hanno evidenziato la natura minacciosa dei suoi messaggi. Le comunicazioni scritte dall’indagato contengono frasi violente rivolte al prossimo e riferimenti a Gesù, accompagnate dall’espressione “vi brucio”. Le autorità giudiziarie hanno ritenuto che l’obiettivo di El Koudri fosse colpire il più alto numero di persone possibile, respingendo l’ipotesi di un disagio psichico.
?«Bene la decisione del Gip: altro che malato, è evidente che voleva colpire più persone possibile. I messaggi scritti da Salim El Koudri non lasciano spazio a dubbi: frasi violente contro il prossimo e persino contro Gesù, al grido di ‘vi brucio’. Scagliarsi a tutta velocità contro la folla non. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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