Un giovane di 22 anni di origine marocchina è stato arrestato dalla Digos a Reggio Emilia mentre pianificava un attacco di massa. La polizia ha intercettato i suoi piani e lo ha fermato prima che potesse agire. L'indagine ha portato all'arresto in extremis, evitando che si verificasse un incidente. Il sospetto era in fase di preparazione, ma non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull'operazione.

Un italo-marocchino di 22 anni pianificava una strage a Reggio Emilia: è stato arrestato dalla Digos. Un altro caso inquietante, un altro radicalizzato pronto a colpire. Ad uccidere. Secondo quanto emerso dalle indagini coordinate dalla Procura di Reggio Emilia e dalla Direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo di Bologna, il giovane avrebbe progettato un attacco armato con coltelli nel cuore della città emiliana. L'intervento degli investigatori è scattato giovedì sera, in concomitanza con due eventi destinati a raccogliere migliaia di persone: una partita di basket e un concerto in piazza San Prospero. Gli agenti della Digos di Reggio Emilia e Bologna, insieme alla Squadra Volanti, lo hanno individuato e bloccato in via Roma, a pochi passi dalla centralissima via Emilia. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Reggio Emilia, 22enne islamico pronto a commettere una strage: l'arresto in extremis

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