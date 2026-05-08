Elezioni Reggio Calabria gli ultimi sondaggi | il centrodestra di Cannizzaro in netto vantaggio

A Reggio Calabria si avvicinano le elezioni comunali, con le urne che saranno aperte domenica 24 e lunedì 25 maggio. La competizione è tra il candidato del centrodestra e quello dell’ente di centrosinistra, con i sondaggi recenti che indicano un vantaggio netto per il primo. La campagna elettorale si svolge in un clima di attesa, mentre i cittadini si preparano a scegliere il nuovo sindaco.

Domenica 24 e lunedì 25 maggio a Reggio Calabria si vota per eleggere il nuovo sindaco. La sfida elettorale è tra Francesco Cannizzaro (centrodestra) e Domenico Battaglia (entrosinistra). Secondo i sondaggi, l’esito sembrerebbe già delineato e potrebbe non essere necessario il ballottaggio.🔗 Leggi su Fanpage.it

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