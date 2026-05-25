Volge al termine il soggiorno castrocarese di Jovanotti, dopo una settimana di prove con tutta la sua band in vista del Jova Summer Party, al via il 7 agosto da Olbia. Otto intensi giorni trascorsi tra ‘sound check’ al Padiglione delle Feste, sessioni di allenamento agli ordini di Luca Borra, figlio dell’indimenticato Fabrizio, relax alla Lucia Magnani Health Clinic, dove ha soggiornato la moglie Francesca Valiani, e anche momenti di socialità, sospesi tra dolci ricordi, emozioni forti e coriandoli di sana ilarità. A suscitare il mix di sentimenti è riuscito lo storico amico Augusto ‘Gus’ Baldoni, titolare di Baldoni Bike Shop, conosciuto negli anni Novanta, quando Lorenzo abitava a Forlì. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Regalo per Jovanotti. Riparte domani con la bici costruita dall’amico ‘Gus’

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Jovanotti in bici a Falzano

Notizie e thread social correlati

“Scoperto così dall’amico!”. Travolto e ucciso mentre va in bici, Nicola era giovanissimoDurante una serata come tante altre, un ciclista è stato investito e ucciso mentre percorreva una strada cittadina.

Djokovic riparte dall’amico Troicki: un nuovo coach per i diventare il più vincente di sempreIl tennista ha annunciato di aver deciso di affidarsi a un nuovo coach, l’ex compagno di squadra in Davis, per prepararsi al prossimo torneo del...

Si parla di: Regalo per Jovanotti. Riparte domani con la bici costruita dall’amico ‘Gus’; Jovanotti, la nave riparte da Castrocaro: ritiro alle Terme per preparare il Jova Summer Party 2026.

Jovanotti, dopo Parigi non è facileJovanotti riparte da Rimini. Dopo la fine del tour che lo ha portato in moltissimi stadi italiani, Lorenzo Cherubini è pronto a fare il suo ritorno in scena per una nuova serie di tappe che stavolta ... 105.net