Scoperto così dall’amico! Travolto e ucciso mentre va in bici Nicola era giovanissimo

Durante una serata come tante altre, un ciclista è stato investito e ucciso mentre percorreva una strada cittadina. La vittima, di età giovanissima, stava andando in bicicletta quando è stato travolto da un veicolo. L’incidente è avvenuto in orario serale, in un momento in cui il traffico era ancora presente ma le luci del tramonto si facevano notare. La scena si è svolta in una zona frequentata di giorno, ora sotto shock.

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Ci sono momenti in cui la normalità di una giornata si interrompe senza alcun preavviso. Un tragitto che sembra come tanti altri, lo scorrere abituale del traffico, le luci della sera che iniziano a calare. E poi, in una frazione di secondo, tutto cambia. Un suono improvviso, un impatto violento, e il tempo sembra fermarsi. Le strade che ogni giorno vengono attraversate quasi senza pensarci possono trasformarsi in scenari di dolore improvviso. È in questi spazi ordinari che spesso si consumano gli episodi più drammatici, lasciando dietro di sé silenzio, sirene e domande che restano senza risposta. Leggi anche: Malore improvviso mentre va in bicicletta, morto il fotografo Gianluca Menti Lo scontro sulla provinciale 91 a Castelli Calepio.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Scoperto così dall’amico!”. Travolto e ucciso mentre va in bici, Nicola era giovanissimo Notizie correlate Ucciso a 90 anni mentre va in bici, è caccia all’auto pirata. Angiolo travolto a pochi metri da casaCastelfranco, 10 aprile 2026 – Un anziano di 90 anni è stato investito e ucciso da un’auto pirata, ieri pomeriggio poco dopo le 16, sulla provinciale... Antonio Piazza travolto e ucciso da un camion mentre era in bici, gli amici dietro di lui: «Una strada che facevamo sempre»CITTADELLA - È finito in tragedia uno dei suoi numerosissimi giri in bicicletta da grande amatore delle due ruote a pedali ed ex agonista. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: De Angelis e Clancy: da Bologna ai David; Jeep Renegade e finanziamenti sospetti da 37mila euro, coppia raggira l'amico disabile per pagare i debiti; Studente col coltello in classe, il prof che l'ha scoperto: Si vantava della lama coi compagni. Ho dovuto denunciarlo; Scoperto come funzionava il Sistema Rocchi: cricca di fedelissimi e designazioni pilotate. L'antitrust ha scoperto che per diversi anni Amica Chips, Pata e Preziosi Food si erano spartite i supermercati da rifornire e si erano accordate per non farsi concorrenza a vicenda, alterando così la concorrenza in una parte del mercato: - facebook.com facebook L'antitrust ha scoperto che per diversi anni Amica Chips, Pata e Preziosi Food si erano spartite i supermercati da rifornire e si erano accordate per non farsi concorrenza a vicenda, alterando così la concorrenza in una parte del mercato: x.com