Il tennista ha annunciato di aver deciso di affidarsi a un nuovo coach, l’ex compagno di squadra in Davis, per prepararsi al prossimo torneo del Grand Slam. Questa scelta arriva dopo aver riunito il suo team con un amico di lunga data, con cui ha condiviso diverse esperienze nel circuito. La decisione di cambiare coach è stata comunicata prima dell’inizio del torneo di Parigi, dove il giocatore intende migliorare le proprie prestazioni e affrontare la competizione con una nuova strategia.

Ad un certo punto della carriera, specie in una fase avanzata, diventa sempre più complesso allenare i grandi campioni. E Novak Djokovic, che a 38 anni gioca ancora ambendo ai posti più alti, non fa eccezione. Tutt’altro. Nel 2025 per un periodo aveva collaborato con l’ex rivale e amico Andy Murray, salvo poi rifugiarsi nei serbi Dusan Vemic e Boris Bosnjakovic, quest’ultimo ancora parte del suo team. Team che ora si arricchirà, a partire dal Roland Garros, di Viktor Troicki. Negli ultimi giorni Nole si è infatti allenato con lui, e a Parigi l’ex n.12 al mondo sarà nel suo box. Djokovic ha annunciato con un post su Instagram la collaborazione, sotto una foto di un caloroso abbraccio in campo: “Benvenuto amico mio, compagno di squadra e ora allenatore. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Djokovic riparte dall’amico Troicki: un nuovo coach per i diventare il più vincente di sempre

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