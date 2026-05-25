Reclutamento concorsi PNRR e futuro delle GPS Pittoni Svuotare graduatorie e avviare meccanismo che valuti attitudine all’insegnamento

È stato annunciato un cambiamento nel sistema di reclutamento degli insegnanti. Si prevede di eliminare i concorsi a quiz e di trasformare le Graduatorie Provinciali per le Supplenze in uno strumento permanente per le assunzioni a tempo indeterminato. La proposta include anche un meccanismo per valutare l’attitudine all’insegnamento e svuotare le graduatorie esistenti. La modifica si discosta dai vincoli europei del PNRR.

Un netto cambio di rotta sul reclutamento rispetto ai vincoli europei del PNRR, il superamento dei concorsi “a crocette” e la trasformazione delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze in un canale strutturale per le immissioni in ruolo. Sono queste le direttrici emerse durante il confronto del 22 maggio 2026 tra l’Onorevole Mario Pittoni responsabile del Dipartimento Istruzione della Lega e Uniti per INDIRE, la community indipendente di docenti nata per fare rete, supportarsi a vicenda e dialogare direttamente con le istituzioni. L’incontro è stato introdotto e coordinato da Daniela Nicolò, portavoce della community di Uniti per INDIRE, e da Federico Silvestro. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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