Precariato docenti Pittoni Lega | Per il dopo PNRR la priorità sarà lo svuotamento delle graduatorie

Il rappresentante di un partito ha dichiarato che, dopo il PNRR, si concentreranno sul ridurre le graduatorie dei docenti precari. Ha aggiunto che, nonostante le richieste di concorsi e assunzioni avanzate da alcune forze politiche di sinistra, i tre concorsi finanziati dal PNRR, approvati dall’alleanza tra due partiti, non hanno portato alla diminuzione delle liste di attesa. La questione riguarda quindi la gestione del precariato nel settore dell’istruzione e l’efficacia delle misure adottate finora.

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