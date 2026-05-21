Precariato docenti Pittoni Lega | Per il dopo PNRR la priorità sarà lo svuotamento delle graduatorie
Il rappresentante di un partito ha dichiarato che, dopo il PNRR, si concentreranno sul ridurre le graduatorie dei docenti precari. Ha aggiunto che, nonostante le richieste di concorsi e assunzioni avanzate da alcune forze politiche di sinistra, i tre concorsi finanziati dal PNRR, approvati dall’alleanza tra due partiti, non hanno portato alla diminuzione delle liste di attesa. La questione riguarda quindi la gestione del precariato nel settore dell’istruzione e l’efficacia delle misure adottate finora.
“Per i docenti precari la sinistra insiste a chiedere concorsi e piani di assunzioni, di fatto contraddicendosi visto che proprio i tre concorsi Pnrr concordati dall’asse Pd-M5s (autosufficiente nei numeri la scorsa legislatura) con Bruxelles hanno impedito lo svuotamento delle graduatorie. Se davvero si vogliono piani di assunzioni per ridurre il precariato, i concorsi vanno. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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