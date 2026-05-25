ordine dei medici di roma chiede incontro con vertici del carcere di rebibbia

L'Ordine dei medici di Roma ha richiesto un incontro con i responsabili del carcere di Rebibbia. La richiesta riguarda questioni relative alla gestione sanitaria e alle condizioni di assistenza all’interno della struttura penitenziaria. La richiesta è stata formulata per approfondire le modalità di accesso alle cure e il rispetto delle norme sanitarie previste dalla legge. Nessuna data è ancora stata comunicata per l’incontro.

Roma, 25 mag. (Adnkronos Salute) - L'Ordine provinciale di Roma dei medici-chirurghi e degli odontoiatri (Omceo Roma) ha inoltrato una richiesta alla direzione della Casa circondariale di Rebibbia, e per conoscenza al direttore sanitario della Uoc Salute penitenziaria di Rebibbia Antonio Chiacchio, di poter effettuare una visita istituzionale alla struttura, al fine di valutare le condizioni dei detenuti esclusivamente sotto il profilo dell'assistenza sanitaria e della tutela del diritto alla salute, in ottemperanza ai principi etici e deontologici che guidano la professione medica. "L'Ordine, in quanto organo sussidiario dello Stato posto a... 🔗 Leggi su Iltempo.it

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Agostino Raimo contadino anarchico antifascista

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