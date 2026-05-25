L'iter si è concluso con l'accompagnamento coattivo alla frontiera: il personale specializzato dell'Ufficio Immigrazione ha scortato l'uomo fino al suo Paese d'origine SIENA – Si è concluso con un rimpatrio forzato l’iter a carico di un cittadino di nazionalità rumena considerato una concreta minaccia per la sicurezza e l’incolumità pubblica sul territorio senese. Nelle scorse ore, la Polizia di Stato ha infatti eseguito un provvedimento di allontanamento definitivo nei confronti di un uomo di 65 anni. Il profilo del soggetto era ben noto alle forze dell’ordine a causa di numerosi precedenti. Nel corso del tempo, il sessantacinquenne era stato segnalato a più riprese per aver tenuto comportamenti molesti e per essere rimasto coinvolto in episodi legati a reati contro la persona e di natura predatoria. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Reati predatori e allarme sociale a Siena: la Polizia espelle un 65enne rumeno

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Agropoli: arrestato 45enne rumeno per reati del 2022Un uomo di 45 anni, cittadino rumeno, è stato arrestato ad Agropoli, nella zona di Moio, su ordine di cattura europeo emesso dalla Romania.

Roma: contrasto a reati predatori, arrestate sei persone nel centro storicoNelle ultime ore, i carabinieri hanno arrestato sei persone nel centro storico di Roma nell’ambito di operazioni contro i reati predatori.

Temi più discussi: Como, controllo straordinario del territorio della Polizia di Stato: impegnati equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia e della Questura di Como nel contrasto ai reati predatori. - Questura di Como | Polizia di Stato - Polizia di Stato; Bat, altro che terra di confine: divampa l’allarme sicurezza; La rimpatriata degli istruttori di tiro rapido del Caps; Con il foulard tra la folla e la tronchesina nei negozi di lusso: due arresti nello shopping in centro.

Immigrazione e reati: sinistra smentita dai numeriL'emergenza sicurezza in Italia è un problema tangibile e lo dimostrano i tanti casi di violenza che quotidianamente registrano le cronache. L'ultimo, agghiacciante, è lo stupro di Latina, dove una ... ilgiornale.it

Sicurezza nel fermano, i Carabinieri contrastano i reati predatori e l'illegalitàSicurezza nel fermano, i Carabinieri contrastano i reati predatori e ... corrierenews.it