Agropoli | arrestato 45enne rumeno per reati del 2022

Un uomo di 45 anni, cittadino rumeno, è stato arrestato ad Agropoli, nella zona di Moio, su ordine di cattura europeo emesso dalla Romania. La polizia ha proceduto al suo fermo dopo aver individuato il mandato di arresto internazionale contro di lui. L'arresto si è verificato nella giornata appena trascorsa.

Un cittadino rumeno di 45 anni è stato catturato ad Agropoli, nella località Moio, dopo essere stato individuato da un mandato di arresto europeo emesso dalla Romania. L’operazione, condotta dalla Squadra Mobile e dal Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, ha portato all’arresto dell’uomo per reati commessi nel 2022, tra cui atti sessuali con una minorenne e violenza contro un pubblico ufficiale. La cattura è il risultato di un’intensa attività investigativa che ha coinvolto anche le autorità di polizia romene e l’Ufficiale di Collegamento rumeno in Italia. Il ricercato viveva nascosto in un’abitazione insieme a una donna di 46 anni e ai suoi tre figli, finché la rete di cooperazione internazionale non ne ha permesso l’individuazione precisa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

