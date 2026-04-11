Notato dai carabinieri mentre si aggira con fare sospetto vicino alla metro | arrestato con la droga

Durante un controllo nelle vicinanze di una fermata della metropolitana, un uomo è stato fermato dai carabinieri e trovato in possesso di droga. L’uomo, che si aggirava con atteggiamento sospetto, è stato arrestato sul posto. Le forze dell’ordine continuano a intensificare le attività di monitoraggio nel quartiere, concentrandosi sulle zone frequentate da persone e gruppi di giovani.