Notato dai carabinieri mentre si aggira con fare sospetto vicino alla metro | arrestato con la droga
Durante un controllo nelle vicinanze di una fermata della metropolitana, un uomo è stato fermato dai carabinieri e trovato in possesso di droga. L’uomo, che si aggirava con atteggiamento sospetto, è stato arrestato sul posto. Le forze dell’ordine continuano a intensificare le attività di monitoraggio nel quartiere, concentrandosi sulle zone frequentate da persone e gruppi di giovani.
Il comando provinciale dei carabinieri di Catania prosegue senza sosta l’attività di contrasto al traffico e allo spaccio di stupefacenti, attraverso mirati servizi di controllo del territorio, con particolare attenzione alle aree maggiormente sensibili e ai luoghi di aggregazione urbana. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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Avete notato È una macchina del fango continua verso di noi. Vuol dire che ci temono, che diamo fastidio. Bene così, dritti per la nostra strada. x.com