Una lettera scritta da Diana Spencer rivela un momento di felicità tra lei e il Principe Carlo. La missiva, finora segreta, descrive un episodio di intimità e gioia condivisa tra i due. La corrispondenza si inserisce nel contesto di una relazione complessa, caratterizzata da periodi di tensione e crisi. La lettera è stata resa pubblica in un procedimento legale e rappresenta un elemento di approfondimento sulla storia personale dei due protagonisti.

Quella tra l’allora Principe Carlo e Diana Spencer fu una delle storie d’amore – e disamore – più tormentate del secolo. Eppure, tra di loro non mancarono i momenti felici. A svelare la gioia che provarono dopo il giorno del sì è una lettera scritta da Lady D durante il viaggio di nozze del 1981, fino ad oggi rimasta segreta. Nelle righe indirizzate a una cara amica, la Principessa raccontava l’allegria del matrimonio appena iniziato. Lady Diana: “Il matrimonio è meraviglioso”. È stata da poco resa nota una lettera inviata da Diana Spencer a Katherine Hanbury il 27 settembre 1981. L’allora novella Principessa, sposatasi appena pochi mesi prima con l’erede al trono d’Inghilterra, raccontava all’ex compagna di scuola il dolce viaggio di nozze e le prime gioie del matrimonio. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Re Carlo, la lettera segreta di Diana svela il loro momento più felice

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