Marquez in lacrime nel box Ducati a Le Mans svela l'operazione alla spalla | tenerla segreta non serve più

Durante il Gran Premio di Francia a Le Mans, il pilota ha mostrato un forte stato emotivo nel box Ducati, scoppiano in lacrime dopo una caduta durante la Sprint. In quell'occasione, ha anche annunciato di avere un problema alla spalla che avrebbe richiesto un intervento chirurgico, precedentemente pianificato e finora mantenuto riservato. La sua uscita di scena ha attirato l’attenzione, considerando anche il contesto di una stagione caratterizzata da infortuni e sfide fisiche.

Marc Marquez è scoppiato in lacrime nel box Ducati dopo la caduta nella Sprint del GP di Francia a Le Mans: il pilota spagnolo ha rivelato di correre con un problema alla spalla già programmato per un'operazione segreta dopo Barcellona. L'incidente ha fatto saltare tutto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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