Dopo 45 anni dal matrimonio celebrato nel 1981 nella cattedrale di St. Paul’s, emergono nuovi dettagli sulla relazione tra l’attuale sovrano e la sua prima moglie. Un dubbio espresso dal re in occasione di un evento ufficiale ha attirato l’attenzione, portando alla luce alcune tensioni e fragilità che hanno caratterizzato il legame tra loro. La vicenda si inserisce in un quadro più ampio di ricostruzioni storiche sulla coppia reale.

A quarantacinque anni di distanza dal matrimonio celebrato il 29 luglio 1981 nella St. Paul’s Cathedral, nuovi dettagli sulla complessa relazione tra l’attuale sovrano e la sua prima moglie gettano luce sulle fragilità che hanno segnato l’unione tra Carlo e Diana. Le recenti rivelazioni dello storico reale Hugo Vickers, contenute nel volume dedicato alla memoria di Elisabetta che vedrà la pubblicazione il 9 aprile 2026, riaprono il dibattito sulle incertezze emotive che avrebbero accompagnato l’erede al trono fin dai primi momenti del fidanzamento. Le crepe nei sentimenti dell’allora erede al trono. Il legame tra il futuro Re e Lady Diana non sarebbe stato privo di ombre sin dalle origini, come emerge dalle analisi storiche che indagano sui dubbi personali di entrambi i protagonisti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Carlo e Diana: il dubbio di Re Carlo che scosse il fidanzamento

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