Il Tottenham si gioca la carta De Zerbi | la noia non piace agli Spurs

Il Tottenham ha deciso di affidarsi a De Zerbi come nuovo allenatore, nonostante le opposizioni dei tifosi. La scelta è stata confermata dopo settimane di trattative e in attesa di ufficializzazione. I dirigenti del club hanno comunicato la decisione di ingaggiare l’allenatore, che sostituirà la guida precedente. La nomina arriva in un momento di cambiamenti per la squadra, ancora senza una data certa per l’annuncio ufficiale.

Nonostante i tifosi degli Spurs ci abbiano provato a dire di no, alla fine dovranno accettare di vedere De Zerbi sulla loro panchina. In bocca al lupo. De Zerbi sarà il nuovo allenatore del Tottenham. Riporta Romano: Roberto De Zerbi accetta di diventare il nuovo allenatore del Tottenham. Accordo raggiunto fino a giugno 2031: contratto quinquennale concluso e l’italiano inizierà a lavorare agli Spurs già questa settimana. Nonostante i numerosi contatti per incarichi estivi, l’ex Brighton ha deciso di accettare subito una grande sfida. L’ormai imminente nuovo allenatore degli Spurs diventerà uno dei tecnici più pagati di tutta la Premier League e avrà il compito di salvare il Tottenham dalla retrocessione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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