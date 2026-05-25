Razzia alla Decathlon 44enne intercettato dalla Polizia e arrestato
Durante un tentativo di furto in un negozio, la Polizia ha arrestato un uomo di 44 anni, già noto alle forze dell’ordine per reati precedenti. L’intervento si è verificato nel corso di una rapina tentata, e l’arresto è avvenuto in flagranza di reato. L’uomo è stato fermato immediatamente dopo aver tentato di sottrarre merce dal negozio. Nessun altro coinvolto è stato identificato o fermato.
Un tentativo di taccheggio si è concluso con l'arresto in flagranza di un 44enne di nazionalità italiana, un individuo già ampiamente noto alle forze dell'ordine per reati pregressi. L'episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri, 24 maggio, all'interno del negozio Decathlon di viale Ovidio a. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
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