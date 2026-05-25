Razzia alla Decathlon 44enne intercettato dalla Polizia e arrestato

Da modenatoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante un tentativo di furto in un negozio, la Polizia ha arrestato un uomo di 44 anni, già noto alle forze dell’ordine per reati precedenti. L’intervento si è verificato nel corso di una rapina tentata, e l’arresto è avvenuto in flagranza di reato. L’uomo è stato fermato immediatamente dopo aver tentato di sottrarre merce dal negozio. Nessun altro coinvolto è stato identificato o fermato.

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Un tentativo di taccheggio si è concluso con l'arresto in flagranza di un 44enne di nazionalità italiana, un individuo già ampiamente noto alle forze dell'ordine per reati pregressi. L'episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri, 24 maggio, all'interno del negozio Decathlon di viale Ovidio a. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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