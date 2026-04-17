Perugia 44enne richiama l' attenzione dell' ex moglie dalla strada | lei chiama la polizia arrestato

A Perugia, un uomo di 44 anni è stato arrestato dopo aver richiamato l’attenzione dell’ex moglie dalla strada. La donna, che aveva già subito violenze domestiche, ha chiamato le forze dell’ordine. Le autorità hanno proceduto all’arresto dell’uomo per aver violato il divieto di avvicinamento imposto in precedenza. L’episodio si è verificato nel centro cittadino, dove la donna ha segnalato la presenza dell’ex marito.

Eseguito a Perugia un arresto per violazione del divieto di avvicinamento. Un uomo di 44 anni, già destinatario di misure cautelari per precedenti episodi di violenze domestiche, è stato fermato dopo essersi presentato presso l’abitazione dell’ex moglie, nonostante il divieto imposto dalle autorità. I fatti: la ricostruzione dell’accaduto Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella serata di ieri, quando una chiamata al Numero Unico di Emergenza ha segnalato la presenza sospetta dell’uomo nei pressi della casa dell’ex moglie. L’intervento tempestivo degli agenti della Squadra Volante ha permesso di bloccare il soggetto ancora nei pressi dell’abitazione della vittima.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Perugia, 44enne richiama l'attenzione dell'ex moglie dalla strada: lei chiama la polizia, arrestato Notizie correlate Milano, colpisce l'ex compagna nel sonno con un mattone. Poi chiama la polizia, arrestato 44enneMilano, 13 febbraio 2026 – Ha preso in mano un mattone e l’ha usato per colpire l'ex compagna alla testa mentre lei dormiva: un uomo italiano di 44... Leggi anche: Marito prende a schiaffi la moglie a Perugia, lei si rifugia in un negozio: intervento lampo della polizia