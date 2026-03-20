Colpo tentato da Zara e alla Decathlon | la polizia li ferma mentre tentano la fuga con capi rubati

Due persone sono state arrestate dalla polizia a Bologna, ieri pomeriggio, con l'accusa di rapina impropria. Un tentativo di furto è stato sventato in un negozio di abbigliamento, mentre un'altra persona è stata fermata durante il tentativo di fuga da un negozio di articoli sportivi. Gli agenti hanno intercettato e fermato i sospetti prima che riuscissero a dileguarsi con merce rubata.

Bologna, 20 marzo 2026 – Nel pomeriggio di ieri, 19 marzo, gli agenti delle Volanti hanno arrestato due persone, in episodi distinti, con l'accusa di rapina impropria. Entrambi avevano aggredito il personale di vigilanza dei negozi per assicurarsi la fuga con la merce sottratta dagli scaffali. Gli episodi si sono verificati in centro di Bologna pertanto prosegue l’attività di controllo del territorio della polizia Il primo colpo tentato da Decathlon in via Rizzoli. Il primo episodio è avvenuto in via Rizzoli, alla Decathlon dove una pattuglia dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico è stata inviata per una lite tra un addetto alla sicurezza e un giovane tunisino, di 18 anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Colpo tentato da Zara e alla Decathlon: la polizia li ferma mentre tentano la fuga con capi rubati Articoli correlati Tentano la fuga dai poliziotti, poi li aggrediscono: trovati con la cocainaI malviventi fermati sono due tunisini di 41 e 29 anni, bloccati dopo un inseguimento.