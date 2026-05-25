Il Milan ha comunicato l’esonero di quattro figure, tra cui l’allenatore, senza seguire procedure formali. La decisione è stata annunciata senza un intervento ufficiale che spiegasse le motivazioni o il metodo adottato. La comunicazione ha suscitato critiche riguardo alla modalità con cui sono stati gestiti i cambiamenti. La decisione riguarda anche altri componenti dello staff tecnico e dirigenziale e non sono stati forniti dettagli sui passaggi successivi.

Il Milan ha concluso la stagione al quinto posto e ha fallito clamorosamente la qualificazione in Champions League. L'ultima giornata di campionato è stata fatale per i rossoneri, che sono stati sconfitti per 2-1 dal Cagliari a San Siro. Un fallimento di dimensioni enormi, che ha scatenato la furia dei tifosi e di Gerry Cardinale. Il Proprietario del Milan ha deciso di esonerare l'allenatore Massimiliano Allegri, l'amministratore delegato Giorgio Furlani, il direttore sportivo Igli Tare e il direttore tecnico Geoffrey Moncada. Per comunicare la decisione ai tifosi, Cardinale ha optato per una nota ufficiale diffusa sui canali ufficiali del club. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Ravezzani: “Nel comunicare un esonero serve un minimo di classe. Ma chi ha classe nel Milan di Cardinale?”

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