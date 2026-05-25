Le minacce a una donna e poi l' aggressione anche ai Carabinieri | arrestato un 38enne senza fissa dimora

Nella serata di domenica, un uomo di 38 anni, senza fissa dimora, è stato arrestato dai Carabinieri di Ravenna con l’accusa di resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. Prima di essere fermato, avrebbe rivolto minacce a una donna, e successivamente ha aggredito anche i militari intervenuti.

Nella serata di domenica, i Carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Ravenna hanno arrestato un uomo di 38 anni, straniero e senza fissa dimora, con l’accusa di resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. L’uomo è stato inoltre denunciato per minaccia aggravata e per la violazione. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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25/04/2026: Picchia la compagna e aggredisce i Carabinieri, arrestato

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