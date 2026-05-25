Rassegna delle orchestre scolastiche | primo appuntamento ospitato a Pisa
Lo scorso 4 maggio, al Teatro Nuovo di Pisa, si è tenuta la quarta Rassegna regionale delle orchestre scolastiche. L’evento ha visto la partecipazione di diverse orchestre composte da studenti, che hanno eseguito brani davanti a un pubblico di famiglie e insegnanti. La manifestazione si è svolta nel rispetto delle normative vigenti e ha coinvolto istituti scolastici provenienti da diverse zone della regione.
Pisa, 25 maggio 2026 – Si è svolta lo scorso 4 maggio al Teatro Nuovo di Pisa la quarta Rassegna regionale delle orchestre scolastiche. Quella pisana cronologicamente è stata la prima delle edizioni delle varie città toscane, che in tutto il mese ospiteranno orchestre provenienti da numerosi centri regionali. La Rassegna è promossa dall’Ufficio scolastico regionale della Toscana nell’ambito delle iniziative di promozione della musica e della creatività. A organizzare l’edizione pisana è stato l’Istituto Comprensivo ‘Giuseppe Toniolo’ di Pisa, polo a orientamento artistico e performativo in collaborazione con la dottoressa Maria Caterina Conti, dell’Ufficio scolastico provinciale di Pisa. 🔗 Leggi su Lanazione.it
The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook
Notizie e thread social correlati
Angri, si conclude la terza edizione del Gran Galà delle orchestre scolasticheA Angri si è appena conclusa la terza edizione del “Gran Galà delle Orchestre Scolastiche”, evento che ha coinvolto diverse scuole del territorio.
Primo appuntamento della rassegna “Primavera a teatro” a cura di Materiali SonoriIl Teatro Comunale di Cavriglia ospita il primo appuntamento della rassegna “Primavera a teatro” organizzata da Materiali Sonori e dal Comune.
Temi più discussi: Oltre 160 giovani strumentisti conquistano il palco del San Carlo; Festa della musica delle scuole; Sbandi Musicali Schio, la decima edizione porta le orchestre scolastiche al Teatro Civico; Le orchestre scolastiche al San Carlo di Napoli: ‘DO RE MI. Il suono dell’inclusione dai territori al palco’.
Nella giornata di mercoledì 13 maggio presso l’auditorium del nostro Liceo Musicale, del Polo Bianciardi di Grosseto, si è svolta la Prima Edizione provinciale della Rassegna Regionale delle Orchestre Scolastiche della Toscana. Un momento importante di as facebook
Sora – Festival delle Orchestre Scolastiche, grande successo e partecipazione per la terza edizione ?Clicca sulla foto per leggere l'articolo x.com
Sassari, al via la XXXI edizione della rassegna teatrale e musicaleAll'Auditorium Devilla protagonisti studentesse e studenti delle scuole della provincia sassarese ... msn.com
La capitale delle orchestre. Una grande esibizione con 600 giovani musicistiSaranno due serate all’insegna della musica d’insieme, dell’entusiasmo giovanile e del talento coltivato tra i banchi di scuola, quelle del 4 e 5 giugno all’Omnia Center in via delle Pleiadi. Torna ... lanazione.it