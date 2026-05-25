Rassegna delle orchestre scolastiche | primo appuntamento ospitato a Pisa

Notizia in breve

Lo scorso 4 maggio, al Teatro Nuovo di Pisa, si è tenuta la quarta Rassegna regionale delle orchestre scolastiche. L’evento ha visto la partecipazione di diverse orchestre composte da studenti, che hanno eseguito brani davanti a un pubblico di famiglie e insegnanti. La manifestazione si è svolta nel rispetto delle normative vigenti e ha coinvolto istituti scolastici provenienti da diverse zone della regione.