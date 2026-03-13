Primo appuntamento della rassegna Primavera a teatro a cura di Materiali Sonori

Il Teatro Comunale di Cavriglia ospita il primo appuntamento della rassegna “Primavera a teatro” organizzata da Materiali Sonori e dal Comune. L’evento, previsto per il 13 marzo 2026, rappresenta una speciale anteprima del ciclo di spettacoli che si svolgeranno nel corso della stagione. La rassegna si inserisce nel progetto Materiali Sonori Patchwork e coinvolge artisti e pubblico della zona.

Arezzo, 13 marzo 2026 – Riprende, con una speciale anteprima, la rassegna "Primavera a Teatro" al Teatro Comunale di Cavriglia, organizzata dal Comune e dalla Materiali Sonori, nell'ambito del progetto Materiali Sonori Patchwork. Mercoledì 18 marzo, alle ore 21 e 15, il dott. Filippo Paci, "life & mental coach" e autore di vari libri, terrà un seminario-spettacolo dal titolo "Melodie dell'Anima - Ritrovare l'accordo interiore". Si tratta di un viaggio esperienziale tra Psicologia, Musica e Narrazione, non è una conferenza, né uno spettacolo teatrale tradizionale: è un'esperienza immersiva che nasce dall'esigenza di portare fuori dallo studio professionale i temi caldi dell'esistenza umana, trasformando il pubblico da spettatore a protagonista di un percorso di riscoperta interiore.