Rapina in villa il calciatore Giorgio Locanto in ostaggio di banditi dell’est Europa

Cinque uomini incappucciati e armati di pistole sono entrati in una villa e hanno sequestrato quattro persone, tra cui un calciatore. I banditi hanno preso in ostaggio le vittime in una stanza, evitando di farle uscire. La rapina è avvenuta durante la notte, ma non sono stati forniti dettagli su eventuali danni o altri movimenti dei ladri. La polizia sta indagando sull’accaduto, senza aver ancora arrestato nessuno.

Una notte da incubo per il 19enne, figlio del palermitano Diego e calciatore di Serie D, e altri tre giovani. Rubato un cospicuo bottino Furto nella notte in una villa a Marina di Montemarciano (Ancona). Tra l’una e le due i 5 ladri sono entrati incappucciati, armati di pistole e hanno sequestrato in una stanza le quattro persone che si trovavano in casa. Una di queste era il figlio del proprietario I cinque erano determinati, sapevano come muoversi e soprattutto cosa cercare. Muniti di ricetrasmittenti comunicavano con alcuni complici che si trovavano all’esterno della villa. Con le vittime si sono espressi in italiano. Tra loro, invece, in una lingua dell’est Europa, probabilmente romeno. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Rapina in villa, il calciatore Giorgio Locanto in ostaggio di uomini armati

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