Rapina in villa il calciatore Giorgio Locanto e altri tre presi in ostaggio con le armi puntate addosso

Durante una rapina a Marina di Montemarciano, quattro persone sono state prese in ostaggio all’interno di una villa di un imprenditore ed ex pallavolista. I rapinatori sono entrati di notte armati e hanno puntato le armi contro gli occupanti, tra cui un calciatore. Le vittime sono state trattenute in casa durante l’episodio violento. Non sono stati forniti dettagli su eventuali danni o conseguenze per le persone coinvolte.

Se li sono ritrovati in casa, di notte, armati e spregiudicati. Una rapina dai metodi violenti si è consumata a Marina di Montemarciano, in provincia di Ancona, all'interno della villa di Daniele Locanto, noto imprenditore ed ex pallavolista. All'interno, il figlio Giorgio, calciatore del Chieti. 🔗 Leggi su Today.it

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