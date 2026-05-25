Un giovane di 19 anni ha riferito di essere stato sequestrato durante una rapina in villa. Ha raccontato di aver tentato di disarmare uno dei banditi, che si erano presentati come agenti della Digos. Il ragazzo ha descritto l’esperienza come se fosse un film, affermando di aver provato a difendere la proprietà e i beni di famiglia, nonostante la paura. La rapina si è verificata nel tardo pomeriggio in un’abitazione privata.

MONTEMARCIANO «Tremavamo di paura, ma volevo difendere la mia casa, le cose preziose che i miei con tanti sacrifici avevano messo da parte. E allora ho reagito, ho tentato di togliere la pistola a chi me la stava puntando addosso. L’ho fatto d’istinto, solo adesso mi rendo conto di aver rischiato e che sarebbe potuta andare molto peggio». Giorgio Locanto, figlio di Diego, ex pallavolista e ora pilota e proprietario di un racing team Lamborghini, rivive a distanza di un giorno l’incubo trascorso nella notte tra venerdì e sabato quando nella casa dei suoi (che erano a Roma), in via Marina a Montemarciano, lui e i suoi tre amici (fra cui due ragazze) sono stati sequestrati da un commando di 5 uomini, forse romeni. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Rapina in villa a Montemarciano, il 19enne Giorgio Locanto: «Noi, sequestrati come in un film. Ho provato a disarmare il bandito. Si sono spacciati per la Digos»

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Rapina in villa, Giorgio Locanto e altri in ostaggio con pistole puntate addosso

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