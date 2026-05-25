Un calciatore di 19 anni e alcuni amici sono stati sequestrati a Montemarciano. Secondo la testimonianza, i rapitori sono entrati nelle stanze incappucciati, armati di pistole e torce, e hanno minacciato i presenti chiedendo della cassaforte. Il calciatore ha tentato di disarmare uno dei rapitori, ricevendo pugni in risposta. La polizia sta svolgendo indagini per chiarire i dettagli dell'episodio.

MONTEMARCIANO «Ce li siamo ritrovati nelle camere incappucciati e con in mano pistole e torce. Ci hanno chiesto della cassaforte, minacciandoci». Giorgio Locanto, 19 anni, studente universitario e calciatore che quest’anno ha giocato a Castelfidardo e a Chieti in serie D, era in casa con gli amici quando hanno fatto irruzione i banditi. «Ho fatto finta di non sapere di cosa stessero parlando, dicendo che gioco a calcio, che vivo qui solo nei mesi estivi - racconta - ma hanno cominciato a picchiarmi perché avevano capito che stavo mentendo. Eravamo in ostaggio con le pistole puntate addosso. Sapevano tutto, era certamente un colpo organizzato, probabilmente ci seguivano da tempo». 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Il racconto di Giorgio Locanto, calciatore di 19 anni, sequestrato con gli amici: «Ho provato a disarmare i banditi, mi hanno preso a pugni»

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