Rapina in ristorante a Desenzano arrestato marocchino pluripregiudicato

Un uomo, con lo status di asilo politico e pluripregiudicato, è stato arrestato dopo aver rapinato un ristorante a Desenzano. L’individuo ha numerosi precedenti penali a suo carico. La rapina si è verificata nel locale, ma non sono stati resi noti dettagli sulla dinamica o sulle eventuali conseguenze per le vittime. L’arresto è stato effettuato dalle forze dell'ordine sul posto.

Nei giorni scorsi gli Agenti del Commissariato di P.S di Desenzano del Garda hanno tratto in arresto un cittadino marocchino 27enne, senza fissa dimora, titolare dello status di Asilo Politico e con a proprio carico numerosi precedenti penali eo di Polizia nonché condanne per reati contro il patrimonio. Nello specifico, attraverso il numero di emergenza “112 NUE” era giunta alla Centrale Operativa della Questura una richiesta di intervento urgente per una rapina in atto all’interno di un Ristorante del Lungolago. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * . 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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