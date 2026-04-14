In fuga dopo una rapina si barrica in casa con un ostaggio Arrestato pluripregiudicato

Dopo aver commesso una rapina, un uomo di origini nigeriane si è rifugiato in una abitazione insieme a un ostaggio, tentando di eludere l'arresto. La polizia, intervenuta sul posto, ha avviato un'operazione durata quasi un giorno, culminata con l'arresto del pluripregiudicato in flagranza di reato. Le accuse a suo carico sono di rapina impropria, resistenza a pubblico ufficiale e sequestro di persona.

Rapina impropria, resistenza a pubblico ufficiale e sequestro di persona. È il gravissimo quadro indiziario che ha portato all'arresto in flagranza di reato di un cittadino di origini nigeriane, pluripregiudicato, al termine di ricerche durate quasi ventiquattro ore. L'operazione, conclusasi nel.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Rapina una donna in litoranea, poi scappa con l'auto senza patente: arrestato pluripregiudicatoNella nottata del 3 aprile, la Polizia di Stato, con gli agenti della Squadra Volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Battipaglia, ha... Gaetano Russo ucciso a coltellate durante una rapina nella sua salumeria. L’assassino poi si barrica nel negozio: arrestatoIl silenzio della mezzanotte a Sarno è stato squarciato da un evento di una violenza inaudita che ha trasformato una giornata di onesto lavoro in una...