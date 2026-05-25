Al termine dei tornei di Strasburgo e Rabat, Jasmine Paolini si mantiene al 13° posto nel ranking WTA. La giocatrice italiana non ha subito variazioni di posizione rispetto alla precedente classifica. La lista è stata aggiornata dopo le competizioni sul cemento europeo, che non hanno influenzato la posizione di Paolini. Nessun altro movimento rilevante tra le prime dieci atlete.

Il ranking WTA è stato aggiornato al termine del 500 di Strasburgo e del 250 di Rabat: tutto immobile in top ten, con la bielorussa Aryna Sabalenka che resta al comando davanti alla kazaka Elena Rybakina, seconda, mentre la polacca Iga Swiatek conferma il terzo posto davanti alla statunitense Coco Gauff, quarta. Stabile al 13° posto l’azzurra Jasmine Paolini, mentre l’altra azzurra nelle 100, Elisabetta Cocciaretto, guadagna due posizioni e si porta al numero 38, invece tra le prime 200 del mondo diventano sette nel complesso le tenniste italiane. La numero 3 d’Italia è Lisa Pigato, che si conferma al numero 138, mentre guadagnano due posizioni Lucrezia Stefanini, 152ma, e Nuria Brancaccio, 163ma, invece sale di una piazza Lucia Bronzetti, che si ritrova 172ma. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ranking WTA (25 maggio 2026): Jasmine Paolini stabile al 13° posto

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