Alla settimana del 13 aprile 2026, il ranking WTA si presenta invariato nelle prime posizioni, con Aryna Sabalenka confermata al primo posto. La tennista italiana Paolini si mantiene stabile tra le prime dieci. Nel torneo di Linz, disputato sulla terra rossa indoor in Austria, la vittoria è andata alla russa Mirra Andreeva, che ha fatto notizia in questa fase del circuito.

Non ci sono grandissimi aggiornamenti nella ranking WTA all’inizio di questa nuova settimana. Il torneo di Linz, di scena sulla terra rossa austriaca (indoor), ha sorriso alla russa Mirra Andreeva. Un successo che ha permesso a quest’ultima di salire in nona piazza in classifica mondiale, scavalcando la canadese Victoria Mboko. Al vertice della graduatoria troviamo sempre la bielorussa Aryna Sabalenka (11025). La nativa di Minsk precede nella classifica la kazaka Elena Rybakina (8108), l’americana Coco Gauff (7278), la polacca Iga Swiatek (7263) e l’altra statunitense Jessica Pegula (6243). Stabile la posizione di Jasmine Paolini. La toscana è sempre al n.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ranking WTA (13 aprile 2026): Aryna Sabalenka sempre al comando, Paolini stabile in top-10

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