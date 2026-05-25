Prima del Roland Garros, Jannik Sinner mantiene la testa del ranking ATP, dopo aver recuperato 50 punti nei tornei di Amburgo e Ginevra. L’italiano ha ampliato il vantaggio su Carlos Alcaraz, che ora si trova a 2790 punti di distanza. L’aggiornamento della classifica riflette le posizioni aggiornate dopo le competizioni svolte nelle ultime settimane. La differenza tra i due giocatori evidenzia la posizione di Sinner in vista del torneo parigino.

Alla vigilia del Roland Garros, Jannik Sinner consolida ulteriormente la vetta del ranking ATP. Dopo l’aggiornamento successivo ai tornei di Amburgo e Ginevra, l’azzurro recupera 50 punti netti e allunga su Carlos Alcaraz, ora distante 2790 punti. Un margine importante, che conferma la solidità del numero 1 del mondo nel momento più caldo della stagione sulla terra rossa. Sinner guida la classifica con 14.750 punti, davanti ad Alcaraz, fermo a 11.960. Molto più staccato Alexander Zverev, terzo con 5.705 punti, seguito da Novak Djokovic a quota 4.460. Completano la top ten Ben Shelton, Felix Auger-Aliassime, Alex de Minaur, Daniil Medveved, Taylor Fritz e Alexander Bublik. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Ranking ATP, Sinner scappa prima di Parigi: Alcaraz ora è più lontano

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Le parole di Jannik Sinner a Sky Sport pochi minuti dopo il netto successo su Tiafoe

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