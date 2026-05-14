Jannik Sinner si è qualificato per le semifinali degli Internazionali d’Italia, portandosi a un passo dalle finali del torneo. La sua avanzata nel ranking ATP ha portato il giovane tennista a superare in classifica il suo avversario principale, consolidando la posizione tra i primi del mondo. La competizione tra i due continuerà anche negli imminenti tornei di Roma e Roland Garros, dove si decideranno ulteriori aggiornamenti nella classifica mondiale. La partita di Sinner ha attirato l’attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori.

Jannik Sinner si è qualificato alle semifinali degli Internazionali d’Italia e ha così conquistato 400 punti, ma è in deficit di 250 lunghezze rispetto allo scorso anno, visto che l’atto conclusivo raggiunto dodici mesi fa ha portato in dote una cambiale da 650 punti che per il momento il fuoriclasse altoatesino ha onorato soltanto parzialmente. Il 24enne ha rafforzato ulteriormente il suo status di numero 1 del mondo: al momento svetta in testa al ranking ATP con 14.100 punti e ha superato le 2.000 lunghezze di vantaggio nei confronti dello spagnolo Carlos Alcaraz, suo immediato inseguitore, che ha però saltato i Masters 1000 di Madrid e Roma e non difenderà il titolo al Roland Garros a causa di un problema al polso. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Muro sfondato: il (nuovo) vantaggio siderale di Sinner su Alcaraz nel ranking ATP. E gli scenari tra Roma e Roland Garros…

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