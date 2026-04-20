Il ranking ATP aggiornato al 20 aprile 2026 vede Jannik Sinner in testa per la 68ª settimana consecutiva, mantenendo un vantaggio su Carlos Alcaraz. Musetti si conferma stabile tra i primi dieci giocatori del mondo, mentre Cobolli raggiunge il suo best ranking mai registrato prima. La classifica riflette le prestazioni più recenti dei tennisti italiani, con alcune variazioni rispetto alle settimane precedenti.

Jannik Sinner inizia la sua 68ª settimana da numero uno del mondo e allunga nei confronti dello spagnolo Carlos Alcaraz. L’iberico, ritiratosi dal torneo di Barcellona, ha perso punti e terreno nei confronti di Jannik viste le scadenze in classifica. In questo momento il gap tra il pusterese e il murciano è di 390 punti e potrebbe essere destinato ad aumentare. Sinner, infatti, ha deciso di prendere parte al torneo di Madrid, mentre Carlitos è stato costretto a rinunciare per il problema al polso che ha causato l’uscita di scena sulla terra rossa catalana. Una grande opportunità per Jannik di rafforzare la propria leadership in vista dei prossimi appuntamenti in calendario.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ranking ATP (20 aprile 2026): Sinner allunga su Alcaraz, Musetti stabile in top-10 e Cobolli mai così in alto

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