Rally Filippo Bravi punta alla finale nazionale di Coppa

Notizia in breve

Dopo aver ottenuto il secondo posto al Rally del Friuli Venezia Giulia, il pilota udinese annuncia l’obiettivo di arrivare alla finale nazionale di Coppa. La gara è stata la prima dell’anno e rappresenta un passo importante nella sua partecipazione alla coppa Rally di Zona 5. Non sono stati forniti dettagli su prossime competizioni o date, ma l’atleta ha espresso l’intenzione di proseguire con il proprio percorso competitivo.