Rally Filippo Bravi punta alla finale nazionale di Coppa
Dopo aver ottenuto il secondo posto al Rally del Friuli Venezia Giulia, il pilota udinese annuncia l’obiettivo di arrivare alla finale nazionale di Coppa. La gara è stata la prima dell’anno e rappresenta un passo importante nella sua partecipazione alla coppa Rally di Zona 5. Non sono stati forniti dettagli su prossime competizioni o date, ma l’atleta ha espresso l’intenzione di proseguire con il proprio percorso competitivo.
Filippo Bravi punta in alto. Dopo l’ottimo secondo posto conquistato al Rally del Friuli Venezia Giulia, prima gara stagionale a cui ha partecipato, il pilota udinese vuole continuare il suo percorso nella coppa Rally di Zona 5. Su Hyundai i20 N Rally 2 di Friulmotor, navigato da Thomas Spangaro. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
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