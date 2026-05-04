Nel rally del Friuli Venezia Giulia, il pilota noto come Signor ha vinto tutte le prove speciali, superando i concorrenti Bravi e De Sabbata. La gara si è svolta nel territorio di Manzano e ha visto protagonisti anche alcuni talenti locali che sono riusciti a salire sul podio. La competizione ha visto una strategia vincente da parte di Signor, che ha mantenuto un ritmo costante lungo l’intera giornata.

? Cosa scoprirai Come ha fatto Signor a dominare ogni singola prova speciale?. Chi sono i talenti locali che hanno conquistato il podio?. Perché solo 53 equipaggi su 74 sono riusciti a finire?. Cosa ha permesso a Muradore di ripetere il successo dell'anno scorso?.? In Breve Filippo Bravi secondo con 25,8 secondi di distacco, Matteo De Sabbata terzo.. Rino Muradore vince la categoria storica con Ford Escort in 50 minuti e 13 secondi.. Su 74 team partenti, 53 equipaggi hanno tagliato il traguardo dopo 72 km di prove.. Vittorie locali per Paronuzzi, Falomo, Ianesi, Martinis, Bearzi, Bertolutti, Lesa, Molinari e Zavagno.. Marco Signor e Rino Muradore dominano l’asfalto di Manzano lunedì 4 maggio 2026, conquistando rispettivamente le sfide moderna e storica del Rally del Friuli Venezia Giulia e delle Alpi Orientali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Manzano, Signor domina il Rally FVG: trionfo netto su Bravi e De Sabbata

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