Dopo la conclusione del reality, il ballerino e coreografo ha espresso gratitudine per il sostegno ricevuto dal pubblico. A circa diciotto ore dalla fine del programma, ha commentato di non aspettarsi un così grande affetto. Molti avevano opinioni positive sulla sua figura, ritenendolo un candidato ideale per la vittoria per le sue qualità personali. La sua partecipazione ha suscitato attenzione e commenti tra gli spettatori, che hanno condiviso il loro apprezzamento sui social e in altre occasioni pubbliche.

In molti lo avrebbero voluto vincitore del GF VIP per garbo, tenerezza e solidità da uomo del Sud. Il coreografo e ballerino Raimondo Todaro, ad un giorno e mezzo dalla fine del reality in cui è stato protagonista, ringrazia il pubblico. Dalle sue storie Instagram il ballerino confessa che non si aspettava la valanga di affetto ricevuto: “Ringrazio tutti, quelli che mi hanno votato ed anche chi non lo ha fatto. Ho ricevuto tanti messaggi e non riuscirò a rispondere a tutti”. “E’ stata una esperienza meravigliosa. Ho ricaricato le batterie e sono stato un po’ con mia figlia. Per questo ho atteso a ringraziarvi. Purtroppo non riuscirò a rispondere a tutti, perchè i messaggi sono tanti”. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - GF VIP, Raimondo Todaro: “Grazie, non mi aspettavo una valanga di affetto dopo il reality”

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