Maria De Filippi mi ha chiamato e… Raimondo Todaro la confessione dopo l’addio da Francesca Tocca

Dopo la trasmissione del 24 marzo su Canale 5, alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip hanno condiviso durante i momenti di relax ricordi e episodi legati alla loro vita privata e professionale. Tra loro, Raimondo Todaro ha rivelato di aver ricevuto una chiamata da parte di Maria De Filippi, senza fornire ulteriori dettagli.

Dopo la diretta della terza puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda nella serata del 24 marzo su Canale 5, alcuni concorrenti hanno approfittato dei momenti di relax per confidarsi su episodi personali e ricordi legati al loro passato professionale e privato. Tra questi spicca Raimondo Todaro, noto ballerino ed ex insegnante di Ballando con le Stelle e Amici, che ha condiviso un aneddoto particolare con il compagno di Casa Renato Biancardi. Il racconto ha aperto uno squarcio sulla lunga storia d’amore tra Raimondo e Francesca Tocca, genitori della piccola Jasmine, che si erano riappacificati dopo un paio di anni dalla prima separazione. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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