Durante una puntata del Grande Fratello Vip, Raimondo Todaro ha condiviso un episodio personale riferendosi a un intervento di Maria De Filippi. Secondo il ballerino, la conduttrice televisiva avrebbe contribuito a riavvicinarlo alla moglie dopo una prima separazione, grazie a un suo gesto. La conversazione si è concentrata su questo retroscena riguardante la loro relazione, senza ulteriori dettagli o commenti.

Raimondo Todaro al Grande Fratello Vip racconta un retroscena inedito sulla sua relazione con Francesca Tocca, svelando che dopo la prima separazione a farlo riavvicinare alla moglie fu proprio Maria De Filippi. Maria De Filippi, il gesto per Raimondo Todaro e Francesca Tocca. La conduttrice d’altronde è stata fondamentale per la carriera di entrambi. Francesca Tocca è stata per anni fra i protagonisti di Amici di Maria De Filippi e anche Raimondo Todaro, dopo l’esperienza a Ballando con le Stelle, è approdato nello show. Ma conduttrice non è stata solo una datrice di lavoro per i ballerini, è stata anche un’amica sincera e leale che, nel momento più difficile, ha cercato di riportare la pace nella coppia. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - GF Vip, Raimondo Todaro racconta il gesto di Maria De Filippi: “Mi fece tornare con Francesca Tocca”

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