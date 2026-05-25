Raimondo Todaro non ha visto il bacio tra Francesca Tocca e Marcello Sacchetta sul palco dell'Eurovision

Raimondo Todaro era nella casa mentre sul palco dell’Eurovision si sono esibiti Francesca Tocca e Marcello Sacchetta, coinvolti in una performance di danza e in un bacio. La scena ha attirato l’attenzione, ma Todaro non ha assistito direttamente all’evento. La coppia ha mostrato una forte complicità durante l’esibizione, che ha suscitato commenti tra gli spettatori.

Raimondo Todaro era nella casa mentre Francesca Tocca e Marcello Sacchetta infiammavano il palco dell'Eurovision Song Contest con il loro talento, la loro danza e un bacio che non è passato inosservato. Gli è stato chiesto un commento sulla performance. 🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Raimondo Todaro e Francesca Tocca: perché si sono lasciati davvero!

Notizie e thread social correlati

Marcello Sacchetta torna sul bacio con Francesca Tocca all’Eurovision: ‘Eravamo presi dalla finale’Durante la finale dell’Eurovision Song Contest, un bacio tra due danzatori ha attirato l’attenzione dei media e del pubblico.

Marcello Sacchetta chiarisce il bacio con Francesca Tocca all’EurovisionMarcello Sacchetta ha spiegato in un’intervista il significato del suo bacio con Francesca Tocca durante l’Eurovision.

Temi più discussi: Grande Fratello Vip, Raimondo Todaro torna a parlare dei suoi problemi di salute: cosa dice il certificato medico; Grande Fratello VIP: La verità di Lucia su Raimondo Video; Francesca Tocca, chi è la ballerina di Sal Da Vinci all’Eurovision ed ex moglie di Raimondo Todaro; Finale Grande Fratello Vip: in sei al traguardo con televoto ancora aperto per Raimondo Todaro e Renato Biancardi.

#GfVip 8, Raimondo Todaro su Alessandra Mussolini: Io stratega? Non ha capito niente! Poi parla dell'amicizia con Francesca Manzini Il latinista ha poi svelato quali sono i rapporti con Francesca Tocca. E su un possibile ritorno ad #Amici... x.com

Raimondo Todaro non ha visto il bacio tra Francesca Tocca e Marcello Sacchetta sul palco dell’EurovisionRaimondo Todaro era nella casa mentre Francesca Tocca e Marcello Sacchetta infiammavano il palco dell'Eurovision Song Contest con il loro talento, la loro ... fanpage.it

Gf Vip 8, Raimondo Todaro su Alessandra Mussolini: Io stratega? Non ha capito niente! Poi parla dell’amicizia con Francesca ManziniRaimondo Todaro è reduce dall'esperienza da pochissimi giorni conclusa al Grande Fratello Vip.Una volta tornato a casa, l'ex Vippone ... isaechia.it

GF Vip, Todaro difende Renato e attacca Mussolini ed Elia: Dite cose bruttissime reddit