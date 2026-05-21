Durante la finale dell’Eurovision Song Contest, un bacio tra due danzatori ha attirato l’attenzione dei media e del pubblico. Uno dei coreografi coinvolti, intervistato successivamente, ha spiegato che l’istante si è verificato mentre erano molto concentrati sulla performance e l’atmosfera della manifestazione. La scena ha suscitato reazioni diverse, alimentando discussioni sui social e tra gli spettatori presenti. Nessun altro dettaglio è stato comunicato riguardo alle circostanze precise di quel momento.

Il coreografo spiega a La volta buona cosa è successo. Continua a far discutere il bacio tra Marcello Sacchetta e Francesca Tocca durante la finale dell’ Eurovision Song Contest. Una scena che, nel giro di poche ore, è diventata virale sui social e ha alimentato commenti, interpretazioni e persino qualche ipotesi sentimentale. A distanza di giorni dalle immagini che hanno fatto il giro del web, il ballerino e coreografo ha deciso di chiarire la natura di quel momento, spiegando che si è trattato di una scelta legata esclusivamente alla performance di Sal Da Vinci e alla messa in scena del brano Per sempre sì, arrivato fino al quinto posto. “Quel bacio era diverso perché era la finale”. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Marcello Sacchetta torna sul bacio con Francesca Tocca all’Eurovision: ‘Eravamo presi dalla finale’

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